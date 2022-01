Une femme ayant deux vagins affirme qu’elle en utilise un pour le travail et l’autre pour son plaisir personnel

Une Australienne fait fureur sur OnlyFans en raison d’une particularité physique unique: elle possède deux vagins.

Comme le rapporte LADbible, la créatrice de contenu pour adultes Evelyn Miller avait 20 ans quand elle a découvert qu’elle était née avec deux vagins et deux utérus, une condition médicale rare nommée «utérus didelphe».

C’est à la suite d’une interruption de grossesse lors de laquelle les médecins ont eu de la difficulté à trouver l’embryon, puisque ce dernier était dans son autre utérus, qu’elle a compris pourquoi elle trouvait toujours du sang dans ses sous-vêtements lors de ses règles, malgré le fait qu’elle utilisait un tampon.



Ayant ensuite commencé à travailler dans l’industrie du sexe, elle a su mettre à profit sa particularité sexuelle en utlisant un vagin pour le travail et un vagin pour sa vie personelle.

«Ça a fait en sorte que mon travail a été beaucoup plus facile émotivement et physiquement pour moi», a-t-elle déclaré.

Concentrant maintenant ses activités sur le sexe virtuel grâce à OnlyFans, elle prétend y gagner 75 000$ américains par mois, faisant même partie du 0,06% des créateurs ayant le plus de succès au monde.



Cependant, avoir deux vagins comporte un certain nombre de désagréments.

Elle doit entre autres porter deux tampons lors de ses règles et elle doit se faire tester des «deux côtés» lorsqu’elle se fait dépister pour des ITS.

De plus, elle doit faire attention de ne pas tomber enceinte en même temps qu’elle-même.

«En théorie, je pourrais porter deux bébés à la fois si je le voulais, mais ça serait dur pour mon corps, alors il faudrait que je fasse attention.

Heureusement, il n’y a pas que des mauvais côtés.



«Le sexe dans chaque vagin est très très différent. Je préfère un des côtés, mais ça peut dépendre de la position ou de la forme de l’homme avec qui je choisis de faire l’amour. On peut le faire d’un côté et utiliser un jouet de l’autre, et aussi, il y a plein de position qu’on peut essayer», a déclaré la femme de 31 ans.

Mais pour rien au monde, elle voudrait n’avoir qu’un seul vagin comme la commune des mortelles.

«Je ne voudrais pas avoir juste un vagin. En avoir deux a rendu ma vie sexuelle encore plus agréable et je pense qu’il faut chérir toutes les sortes de corps. On peut tous être tellement différents.»

Evelyn a eu un premier enfant par césarienne en juin 2021. Son petit garçon est en parfaite santé et elle est maintenant enceinte d’un deuxième bébé.

