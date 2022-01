Covid à Star Académie: 13 choses que nous avons apprises sur les candidats confinés à l'hôtel

William Cloutier s'est à nouveau entretenu avec les académiciens qui commencent à trouver le temps long, confinés en quatre murs. Après avoir jasé avec Lara dimanche, c'est avec Marc Dupré lundi et Guylaine Tremblay mardi que le gagnant de la dernière édition nous en a appris sur les candidats 2022.

On apprenait mercredi matin que six nouveaux cas s'étaient déclarés parmi les candidats et que le variété était donc à nouveau repoussé d'une semaine pour assurer la sécurité de tous.

En attendant le prochain live des Académiciens qui devrait nous en apprendre plus ce soir, voici ce qu'on sait pour le moment:

1. William Woods est le quatrième cas confirmé de Covid-19. Il l’a appris samedi soir, en même temps que la production prenait la décision d’annuler le variété. Après quelques jours plus difficiles, il commence à reprendre du mieux et il sent une diminution de ses symptômes.

2. Sandrine a aussi fait partie des cas de Covid-19. Elle s’en remet heureusement.

3. Les académiciens n’ont pas accès aux installations de leur hôtel. Ils sont confinés dans leur chambre et ne peuvent pas en sortir. Laurie était prête pour une petite baignade à la piscine, mais s’est rapidement fait ramener à l’ordre par la production.

4. Jacques vit des moments plus difficiles. Il a quelques problèmes avec sa voix, mais rassure tout le monde: il prend soin de lui.

5. On a appris que les académiciens se rencontrent en Zoom le soir pour discuter et faire des jeux-questionnaires. C’est Jacques qui avait la tâche de construire le jeu hier soir.

6. La candidate Laurie a dévoilé qu’elle était une grande nageuse synchronisée de niveau national pendant près de 10 ans et que grâce à son sport, elle a des orteils d’acier!

7. Marily a déjà fait un jeune de 30h pour la faim dans le monde.

8. Guylaine Tremblay nous a montré son petit chien du nom de Colette.

9. Deux académiciens ont un lien particulier avec Marc Dupré. Camélia a déjà fait partie de l’édition de La Voix junior dans l’équipe de Marc, et le copain d’Audrey Louise produit non seulement de la musique avec la fille de Marc, mais il en fait aussi pour William Cloutier.

10. Camélia a d’ailleurs déjà été invitée à chanter avec Marc Dupré lors de l’un de ses spectacles.

11. Sarah-Maude ne peut vivre une semaine sans poutine au porc effiloché. Elle a aussi étudié en éducation spécialisée et travaillait en psychiatrie légale avant de s’inscrire à Star Académie.

13. Audrey nous a montré son talent caché qui est de siffler comme un oiseau à la perfection.

