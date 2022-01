Superbowl LVI: Pepsi nous offre un avant-goût incroyable du spectacle de la mi-temps

On risque d’être très gâtés cette année pour le spectacle de la mi-temps du Superbowl. Dr Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J Blige et Kendrick Lamar partageront la scène lors de l’un des plus importants événements télévisés sur la planète.

On a très hâte de voir à l’œuvre ces légendes du hip-hop à l’action le 13 février prochain, lors de la 56e édition du Superbowl de la NFL.

Pour nous mettre un peu l’eau à la bouche, la compagnie Pepsi, qui commandite l’événement, nous donne un petit avant-goût digne d’une publicité du Superbowl.

Dans la vidéo, on peut voir les artistes présentés un à un, recevoir «The Call» qui les mène jusqu’au SoFi Stadium de Inglewood en Californie.

Les amateurs de hip-hop ne seront pas déçus.

Un peu de football

Soit dit en passant, il ne reste plus que 8 équipes en lice pour aspirer aux grands honneurs. Parmi celles-ci, on retrouve Patrick Mahomes et ses Chiefs qui pourraient prendre leur revanche à la suite de leur revers l’an dernier face au légendaire Tom Brady et sa brigade des Buccaneers de Tampa Bay.

