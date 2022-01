Un sosie de Michael Jackson se bagarre avec un gars chaud et le maîtrise facilement

Un sosie de Michael Jackson s'est battu à Las Vegas et a fait le tour du web.

L'imitateur a été filmé en train d'en venir aux mains avec un individu.

Un sosie de Michael Jackson appelé Santana Jackson a fait le buzz sur internet après s'être battu avec un homme à Las Vegas.

Santana se décrit lui-même comme étant «un célèbre imitateur de Michael Jackson» sur son compte Facebook, ajoutant qu'il se produit pour «préserver l'héritage du roi de la pop». Ce sosie est également un lutteur professionnel, un talent qui a clairement été d'une grande utilité lorsqu'un individu est sorti de nulle part dans une rue de Las Vegas pour l'attaquer.

Dans une vidéo publiée par un témoin qui est devenue virale sur Twitter, on peut voir Santana mettre son assaillant à terre puis s'enfuir alors que la foule grandit. L'attaquant finit également par se relever et fuir.

Ce court clip a été vu 2 millions de fois sur les réseaux sociaux et a d'ores et déjà rassemblé 13 000 likes et 6 000 retweets.

