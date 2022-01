Une journaliste de Lachute trouve une aiguille dans sa pomme après en avoir pris une bouchée

Une femme raconte avoir eu une mauvaise surprise ce matin lorsqu’elle a dégusté sa petite collation santé: elle aurait trouvé une aiguille dans sa pomme.

La journaliste a publié une photo du fruit en question sur Instagram:

«Vérifiez toujours vos pommes!! Je mange ma pomme tranquillement et je trouve ÇA! Je suis dégoûtée... Et un peu traumatisée. J’appelle mon chum, as-tu mis des pommes aux enfants dans leurs lunchs? Chez Walmart de St-Jérôme, on me dit de me présenter avec la pomme et ma facture(!!). Rien de plus. Non, mais, je fais quoi?», écrit-elle en commentaire.

La mésaventure de Mme Binette n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux puisque d’autres personnes disent avoir acheté des pommes au Walmart de Saint-Jérôme dans la même période de temps qu’elle.

Pour l’instant, aucun commentaire de la part du Walmart de Saint-Jérôme n’a été émis.

Soyez prudents!

