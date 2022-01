Math Duff l'échappe avec sa cape d’invisibilité de Harry Potter: voici où acheter la même

Mathieu Dufour a publié, mardi soir, une série de stories Instagram hilarantes dans lesquelles il essaie sa plus récente acquisition: une cape d'invisibilité semblable à celle d’Harry Potter.

Seul chez lui (comme d'habitude), l’humoriste Math Duff était heureux comme un gamin à qui on achète un gros popcorn avant la présentation d’un film d’Harry Potter.

• À lire aussi: L’humoriste Math Duff fait un pet harmonique et les gens font des covers de son pet

Ses abonnés Instagram ont pu voir la réception et l’ouverture du colis contenant la raison de cet enthousiasme débordant: une cape d’invisibilité dotée de propriétés magiques, comme celle du héros de la saga créée par la désormais persona non grata dans tous événements de millenials J.K. Rowling.

Instagram Mathieu Dufour

Ne tenant plus en place, Dufour a voulu l’essayer sur le champ.

Instagram Mathieu Dufour

Après une première démonstration qui l’a émerveillé, Math Duff a cependant découvert un aspect moins pratique de son nouvel achat.

• À lire aussi: Math Duff se fait couler une main d’Académicien en chocolat et la mange



«La gang, faut que je vous fasse part d’un fou rire que j’ai depuis dix minutes. Moi, je fais 6 pieds 4 dans la vie... Si j’étais dans Harry Potter pis j’allais genre dans bibliothèque me cacher avec la cape, là, ben, on verrait juste une esti de paire de jambes dans la section interdite...», explique-t-il, avec la cape par-dessus la tête et laissant paraître, comme il le mentionne, son esti de paire de jambes.

Instagram Mathieu Dufour

Après nous avoir fait jouer au jeu de «Devine où je suis» en se cachant en plein milieu de son salon, l’humoriste qu’on a tous découvert lors de la première vague de la pandémie passe à la prochaine étape: faire apparaître des choses.

Instagram Mathieu Dufour



Cette nouvelle démonstration est magistrale: Dufour fait apparaître un bébé laitte, il le fait se déplacer latéralement, il fait apparaître un mannequin épeurant et il fait disparaître de la vaisselle.

• À lire aussi: 6 personnes qu'on a découvertes depuis le début de la pandémie il y a un an

«Les pouvoirs de la cape sont infinis», s’exclame-t-il même à un moment donné.

Instagram Mathieu Dufour



Il tente ensuite de se promener dans sa cuisine «sans tête» (un échec lamentable), avant d’essayer de faire de la «lévitation».

Il conclut sa soirée de travail en faisant le bilan de son exercice.

• À lire aussi: La chanson niaiseuse de Math Duff et Véronique Cloutier se retrouve dans les palmarès



«Alors mesdames et messieurs, c’est ce qui met fin à cette série de stories sur la cape d’invisibilité. J’ai vraiment eu beaucoup de fun. Je suis vraiment content de mon achat. J’espère que vous avez eu du fun aussi», annonce Dufour avant de fermer la caméra.

Mais la tentation était trop forte, on suppose, parce que dès ce mercredi matin, il publiait une vidéo de sa «nouvelle routine matinale» qui implique, évidemment, sa fameuse cape d’invisibilité.



Instagram Mathieu Dufour

On félicite Math Duff pour sa belle acquisition et ses 60 stories et on lui souhaite beaucoup de bonheur et de découvertes avec celle-ci.



Si vous souhaitez vous en procurer une, c’est disponible sur Amazon.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s

s