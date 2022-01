Un employé d’un Foot Locker ontarien accusé d’éjaculer dans plusieurs espadrilles

Au Canada, plusieurs sont d’avis que Brampton en Ontario serait la pire ville du pays.

L’histoire qui suit ne risque pas de convaincre personne du contraire.

Le gérant d’un Foot Locker situé à l’intérieur du Bramalea City Center, dans la banlieue de Toronto, a été accusé de «faire l’amour à des souliers» sur son lieu de travail.

Vendredi, un compte Instagram maintenant désactivé a publié plusieurs vidéos accablantes dans lesquelles on voit l’homme commettre des actes indécents avec des espadrilles, tout en répétant à plusieurs reprises qu’il est au travail.

«Comme vous pouvez voir, nous somme au Foot Locker et je suis seul, et je suis pleinement, complètement, 100 pour cent, sexy et nu» dit l’homme sexy et nu.

La date de création de cette œuvre d’art est inconnue. On ne sait pas non plus sur quelle plateforme elle a été publiée pour la première fois.

Dans une autre vidéo, l’homme de 27 ans a déclaré qu’il avait éjaculé dans des espadrilles qui ont ensuite été placées sur le plancher de la boutique, où des clients ont pu y avoir accès.

Des internautes ont contacté le siège social de la compagnie pour les informer de la situation et Foot Locker a confirmé à des médias torontois qu’une enquête est en cours.

Depuis que la nouvelle est sortie, les résidents du Greater Toronto Area se sont beaucoup amusés de la nouvelle. Plusieurs memes ont vu le jour...

Si vous êtes à Brampton, jetez un coup d'œil avant d’essayer des souliers...

