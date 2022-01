Alerte à l’hameçonnage: non, le ministère de la Santé ne vous donnera pas 100$ si vous êtes vacciné

Avez-vous reçu, dans les dernières heures, un message texte du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) vous offrant 100$ pour vous féliciter d’être adéquatement vacciné? Si c’est le cas, ne cliquez pas sur lien compris dans le message: il s’agit d’une tentative d’hameçonnage.

• À lire aussi: Convoi de camionneurs: des drapeaux nazi et confédérés aperçus à Ottawa

«Notification MSSS: Le Ministère de la Santé et des Services sociaux vous récompense avec 100$ pour avoir pris toutes vos doses contre la COVID-19», peut-on lire dans un message texte reçu par de nombreux Québécois. Le texto est accompagné d'un hyperlien semblant renvoyer à un site du gouvernement.

Capture d'écran tirée de Twitter

Un autre texto frauduleux serait aussi en circulation. «Le Ministère du Québec vous remercie d'avoir respecté les mesures sanitaires mises en place durant ces temps difficiles. On vous offre $125 pour cela». Le récepteur du texto est invité à cliquer sur un lien qui laisse croire que c'est un site gouvernemental.

Capture d'écran tirée de Twitter

Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, a appelé à la vigilance, jeudi matin, à l’émission Tout un matin.

«C’est toujours un appel à la prudence. Il faut rechercher les indices qui nous amènent à penser que ces messages-là ne sont pas ce qu’ils sont», a-t-il insisté, tout en rappelant que ce type d’hameçonnage «devient monnaie courante».

Concernant cette dernière tentative d’hameçonnage, par exemple, le numéro de téléphone utilisé pour envoyer le message comprend l’indicatif régional de la Colombie-Britannique (250). Il est évidemment peu probable qu'un message envoyé par un ministère québécois soit envoyé depuis une autre province.

Photo d'archives Stevens Leblanc Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Le ministre Caire soupçonne qu’une personne qui cliquerait sur l’hyperlien serait redirigée vers un serveur où des renseignements personnels et bancaires seraient demandés pour pouvoir recevoir le montant promis.

«L’objectif derrière ça est potentiellement un vol d’identité», a mentionné l'élu. Il soutient que c'est «pratiquement mission impossible» de retrouver les pirates qui se cachent derrière un tel texto.

Des milliers de fraudes liées à la COVID-19

Entre le 6 mars 2020 et le 30 novembre 2021, ce sont plus de 29 500 fraudes en lien avec la COVID-19 qui ont été signalées au Centre antifraude du Canada. 27 330 personnes ont été victimes d’un de ces hameçonnages, pour une perte financière totale de plus de 7,8 M$.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s