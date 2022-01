Mighty Ducks: sobre depuis deux ans, l’interprète de Goldberg est méconnaissable

Après une descente aux enfers, courtoisie d’une dépendance à la méthamphétamine qui lui a d’ailleurs aussi occasionné plusieurs démêlés avec la justice, l’interprète du gardien Greg Goldberg dans les Mighty Ducks, Shaun Weiss, fêtait mercredi deux années de sobriété.

• En 2020, il commençait à se prendre en main: L’acteur qui jouait Goldberg dans les Mighty Ducks va mieux

• En 2017, ça allait mal: L’acteur qui jouait Goldberg dans les Mighty Ducks est condamné pour vol

Son ami Drew Gallagher, qui l’a épaulé dans son parcours, a partagé un montage photo de Weiss sur Instagram pour célébrer l’occasion, opposant un cliché de 2020 et un autre de 2022, où l’ancien acteur est méconnaissable. Il semble avoir repris du poids et être beaucoup plus en santé.

«Quel triomphe! Félicitations, Shaun Weiss pour deux années de sobriété! Si fier de toi, mon frère. Regarde-toi maintenant», peut-on lire dans la description qui accompagne la photo.

De son côté, l’ancienne vedette des Mighty Ducks a également partagé le même montage, mentionnant que son parcours vers la sobriété avait débuté avec la technique des «Douze Étapes», prônée notamment dans des groupes comme les Alcooliques anonymes.

Selon TMZ, Weiss et Gallagher devaient célébrer l’anniversaire avec les mets du restaurant Brent’s Deli, le même où la paire se serait arrêtée en 2017 à la sortie de prison de l’ex-acteur. Bref, un geste symbolique pour souligner une étape importante dans la vie de l’Américain, maintenant âgé de 43 ans.

Des années difficiles

Chose certaine, c’est un heureux revirement de situation pour Shaun Weiss, qui avait fait les manchettes à quelques reprises au cours des dernières années pour des événements beaucoup plus sombres.

Capture d'écran YouTube Shaun Weiss dans les Mighty Ducks

L’ancien acteur a ainsi passé plusieurs années à composer avec une dépendance à la méthamphétamine et a vécu pendant un moment dans la rue. Il a aussi été arrêté à différentes reprises pour des histoires de vol, de possession de drogue, d’entrée par effraction et d’intoxication dans un lieu public.

Depuis le début de la pandémie, Weiss a toutefois complété un programme de réhabilitation exigé par la cour et a réussi à graduellement remettre sa vie sur les rails.

Une belle histoire de courage et de persévérance.

