Duolingo a fait un TikTok à propos de l’urine de Dua Lipa et c’est très étrange

La célèbre application Duolingo a laissé plusieurs internautes perplexes après que son compte Instagram ait fait une blague louche à propos de sa baigner dans une piscine dans laquelle la chanteuse Dua Lipa aurait uriné.

Dans la vidéo publiée hier, on peut voir la mascotte de l’application, Duo le hibou en train de se questionner à propos de qui a uriné dans la piscine.

La vidéo coupe ensuite à une photo de l’interprète de Levitating sur laquelle on a placé la légende «désolé, c’était moi».

Ensuite, on revient au hibou, qui est cette fois-ci en train de nager dans l’eau teintée de l’urine de la chanteuse.

Bref, ce qu’on peut déduire de la vidéo, c’est que Duo est attiré par Dua Lipa au point où l’idée de se retrouver dans l’eau dans laquelle cette dernière a fait pipi est excitante.

Depuis un certain temps, l’application destinée à apprendre des langues fait jaser avec ses TikToks qui deviennent de plus en plus étranges, mais celui-ci a atteint un nouveau niveau d’intensité.

Évidemment, dans les commentaires, les gens sont aussi confus que nous.

Ce n’est pas tous les jours que les compagnie majeures font des blagues de «sports aquatiques».

En tout cas, ce n’est pas 254-6011 qui aurait fait ce genre de blagues.

