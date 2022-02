Jonathan Roy a frôlé la mort lors d'un grave accident de plongée

Jonathan Roy a eu toute une frousse, après avoir été victime d'un grave accident de plongée.

C'est sur Instagram, sur son compte dédié à ses voyages, que Jonathan Roy a révélé avoir évité le pire, il y a un peu moins d'un mois, alors qu'il se trouvait au Mexique.

Malgré son expérience en plongée, le chanteur a été victime d'un accident de décompression, survenant alors qu'il tentait de remonter à la surface. Une simple erreur de calcul a entraîné une paralysie (temporaire, heureusement!) du côté droit de son corps.



Voici le récit de son histoire, qui, heureusement, s'est bien terminée:

«Sur cette photo, on me voit souriant et heureux d'être en vie, il y a trois semaines, au Cozumel, après avoir été victime du mal de décompression. Tout le côté droit de mon corps était paralysé alors que je remontais à la surface après avoir mal calculé la pression et en avoir payé le prix. Il s'agit probablement d'un des moments les plus intenses de ma vie. Mon coeur débattait et plein de pensées traversaient mon esprit: ''Vais-je pouvoir marcher? Serais-je capable de chanter ou même parler? Que sera ma vie désormais?''. Je vous avoue, je suis plus que reconnaissant d'être en un seul morceau. Cette photo a été prise tout juste avant d'entrer dans la chambre de décompression pendant 12 heures. Par chance, je ne suis pas claustrophobe. Je suis de retour au Cozumel et après trois semaines de pause, je suis de retour dans l'eau. Ma première plongée a été très émotive. J'ai combattu l'anxiété et les pensées négatives et j'ai eu du plaisir. Je n'ai définitivement pas la confiance que j'avais auparavant, mais je dois faire des petits pas. C'est un simple rappel que peu importe votre passion, il faut prendre des précautions, contre-vérifier les choses et ne rien prendre pour acquis», a-t-il écrit.



Dans les commentaires sous sa publication, de nombreux abonnés ont pris le temps de lui écrire de prendre soin de lui, mais surtout, qu'ils étaient soulagés de savoir qu'il se portait bien!



Par le passé, Jonathan avait déjà partagé son amour de la plongée sur ses réseaux sociaux.



On se réjouit de savoir qu'il s'en est bien sorti et on lui lève notre chapeau de ne pas avoir fait une croix sur sa passion, malgré tout!

