[SONDAGE] Qui doit partir et qui doit rester chez le Canadien?

Le Canadien de Montréal connaît une saison historiquement médiocre.

On ne va pas s’épancher sur l’agonie du Tricolore et sur les raisons du pourquoi de celle-ci.

Il n’y a qu’une chose de plus douloureuse que de regarder une partie du Canadien cette année, et c’est de regarder le classement.



Alors, sans plus tarder, on vous donne l’occasion de vous défouler!

Dites-nous si chaque membre de l’organisation doit partir ou rester.

Sondage ATTAQUANTS Josh Anderson Babye! On le garde. Joel Armia Babye! On le garde. Paul Byron Babye! On le garde. Cole Caufield Babye! On le garde. À Laval svp! Laurent Dauphin Babye! On le garde. Jonathan Drouin Babye! On le garde. Christian Dvorak Babye! On le garde. Jake Evans Babye! On le garde. Brendan Gallagher Babye! On le garde. Mike Hoffman Babye! On le garde. Artturi Lehkonen Babye! On le garde. Cédric Paquette Babye! On le garde. Mathieu Perreault Babye! On le garde. Michael Pezzetta Babye! On le garde. Rem Pitlick Babye! On le garde. Ryan Poehling Babye! On le garde. Nick Suzuki Babye! On le garde. Tyler Toffoli Babye! On le garde. DÉFENSEURS Ben Chiarot Babye! On le garde. Kale Clague Babye! On le garde. Joel Edmundson Babye! On le garde. Brett Kulak Babye! On le garde. Jeff Petry Babye! On le garde. Alexander Romanov Babye! On le garde. David Savard Babye! On le garde. Chris Wideman Babye! On le garde. GARDIENS Carey Price Babye! On le garde. Jake Allen Babye! On le garde. Samuel Montembeault Babye! On le garde. Cayden Primeau Babye! On le garde. À Laval svp! ENTRAÎNEUR Dominique Ducharme Babye! On le garde. Partagez votre résultat sur Facebook

