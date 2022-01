Sophie Nélisse aborde les troubles alimentaires à Tout le monde en parle

Dimanche soir, la comédienne Sophie Nélisse était sur le plateau de Tout le monde en parle pour parler de la série américaine Yellowjackets dans laquelle elle joue le rôle de Shauna adolescente.

Pour le rôle, la jeune femme blonde aux yeux bleus a dû subir une transformation, incluant se faire teindre les cheveux et porter des verres de contacts foncés, pour ressembler à Melanie Linsky, l’actrice qui joue la version adulte de son personnage.

Nélisse a avoué que ce changement de look a été quand même difficile au début, mais qu’au final, ça l'a aidée à mieux s'immerger dans le rôle.

L’animateur de TLMEP lui a ensuite demandé jusqu’où elle serait prête à modifier son apparence pour un rôle.

«C’est quoi tes limites? Accepterais-tu de te faire raser les cheveux ou de prendre ou perdre beaucoup de poids pour un rôle?»

La femme de 21 ans a répondu qu’elle considérerait se raser les cheveux dépendamment du projet.

«Prendre et perdre du poids, je trouve ça plus difficile par contre parce que j’ai moi-même, je combats un peu les troubles alimentaires. Il y a eu des moments où je mangeais pas beaucoup et je sais que ce n'est pas bon de fluctuer autant pis je pense que sur mon état mental, manger trois clémentines, je vivrais mal.»

La perte et le gain rapide de poids peuvent être extrêmement exigeants sur le corps d’un comédien et peuvent même être dangereux. C’est important que les comédiens s’écoutent et n’acceptent pas de le faire s’ils pensent que ça pourrait nuire à leur santé mentale ou physique.

