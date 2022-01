Une femme cache un oeuf Kinder dans son vagin, le perd et doit se présenter à l’urgence pour le faire retirer parce qu’il contient l’alliance qu’elle compte offrir à son amoureux

Un médecin devenu humoriste raconte cette histoire improbable dans son livre qui est devenu un best seller au Royaume-Uni.



Le nom d’Adam Kay n’est pas très connu au Québec, mais en Angleterre, Kay est un auteur comique respecté qui a à son actif plusieurs séries télé à succès.

• À lire aussi: Une femme ayant deux vagins affirme qu’elle en utilise un pour le travail et l’autre pour son plaisir personnel



Ancien médecin spécialisé en obstétrique et en gynécologie, il a bifurqué de trajectoire professionnelle à la suite d’un accouchement qui a mal tourné.



Ces jours-ci, son nom revient beaucoup dans l’actualité culturelle d’outre-Atlantique parce que la BBC doit présenter le premier épisode de la série This Is Going To Hurt, qui est une adaptation de son premier ouvrage du même et dans lequel il raconte les hauts et les bas de ses premières années en médecine.

Une des anecdotes les plus savoureuses, qu’il a absolument tenu à conserver dans la version télé de son livre, est certainement celle de la femme qui s’est présentée à l’urgence en disant avoir un oeuf Kinder Surprise dans le vagin.

• À lire aussi: Véronique Cloutier célèbre sa première année de sécheresse de... sa vulve



Comme Adam Kay le raconte dans son bouquin, une femme s’était inséré un oeuf Kinder dans le «for intérieur» pour faire une surprise à son petit ami.



Or, le conjoint en question n’a pas été capable de le récupérer parce que l’objet était coincé dans les entrailles de la dame, obligeant cette dernière à se rendre à l’hôpital avec, on imagine, très peu de fierté.



C’est là que Kay est entré en jeu et qu’il a utilisé des forceps pour aller cueillir le coco surprise dans les profondeurs intimes de la petite cachottière.

• À lire aussi: L’homme qui est en amour avec sa poupée sexuelle mi-femme mi-poulet veut amener cette dernière chez la coiffeuse



Cette dernière a alors pu prendre l’oeuf, s’agenouiller, l’ouvrir et demander en mariage son amoureux avec la bague qu’il contenait.



La scène la plus romantique de tous les temps!



Kay a raconté au Sun que «c’est [son] histoire préférée dans le livre» et qu’il était «prêt à tout pour l’histoire de l’oeuf Kinder soit dans l’émission».

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s