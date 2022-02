Un chiot de l’unité canine de l’aéroport de Dorval fait fondre le coeur des internautes

L’aéroport de Montréal a présenté sa nouvelle recrue sur les réseaux sociaux et on peut dire qu’elle fait fureur.

Les abonnés de la page Facebook de l’aéroport de Dorval ont peut-être vu passer les clichés du magnifique chiot nommé Sonic.

«Alerte au bébé chien. On vous présente le petit nouveau de l'unité canine : Sonic. Né le 25 novembre 2021, Sonic travaillera avec la Sûreté aéroportuaire, afin de veiller à la sécurité des passagers sous les bons soins de Marie-Noëlle, son maître-chien», peut-on lire dans la publication mise en ligne lundi après-midi.

Sous les quatre photos de l’album, les commentaires étaient unanimes: Sonic est magnifique!

Capture d'écran / Facebook

Capture d'écran / Facebook

Capture d'écran / Facebook

On n’est pas des experts en chien, mais on pense que c’est peut-être un berger allemand.

En tout cas, il ressemble à Chase dans la Pat’ Patrouille, et Chase est un berger allemand.

Mais on pourrait se tromper. Ça ne serait pas la première fois que ça arrive.



Des milliers de personnes ont réagi aux photos de Sonic et des centaines les ont même partagées.



On lui souhaite une très belle carrière! Wouf wouf!

