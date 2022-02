Les gagnants de l’île de l’amour annoncent encore leur séparation

Après avoir gagné la première saison de l’île de l’amour ensemble, s’être laissés en arrivant au Québec et avoir repris pendant le temps des fêtes, le couple de Benjamin et Arielle est finalement terminé.

• À lire aussi: Saga de Tulum: deux filles de l'île de l'amour brisent le silence après une longue pause

• À lire aussi: L'île de l'amour: Samuel présente finalement sa blonde, qu'il connaissait avant l'aventure

On se demande si c’est pour de bon, mais du côté de Arielle, ça semble bel et bien terminé.

Elle a fait le point sur sa situation amoureuse dans une série de story Instagram. Elle y fait mention de la raison pour laquelle le couple n’est plus ensemble.

«On n'est malheureusement plus ensemble, mais sachez qu'il a vraiment été exemplaire avec moi pendant le mois qu'on a passé ensemble. [...] Je ne me sentais pas psychologiquement prête à passer à autre chose», explique-t-elle en faisant allusion à toute l’histoire entre Benjamin et l’ex de ce dernier.

• À lire aussi: Le couple gagnant de l'île de l'amour se sépare et ça serait pour une histoire d'infidélité

«Je pense aussi que nos vies ne coordonnent pas bien ensemble nécessairement. C’est pour ça que nous avons décidé de passer à autre chose. [...] On reste en très bon terme et on s’entend super bien», ajoute-t-elle.

Pour sa part, Benjamin n’a toujours rien dit à ce sujet. Il a annoncé sur Instagram qu'il partait en voyage il y a quelques jours.

On leur souhaite d’être heureux chacun de leur côté ou bien de reprendre une fois pour toutes!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s