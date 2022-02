Voici les 13 membres du Canadien qui devraient partir selon vous

Le peuple a parlé! Voici les 13 membres de l’organisation dont le Canadien devrait se séparer.

Au début des années 1990, une publicité pour les couches Huggies allait comme suit: «Ça va mal à Coucheville! Une équipe de lavettes...»

Bon, c’était une publicité mettant en vedette des bébés qui jouaient au baseball, mais peu importe, les amateurs montréalais de hockey professionnel pour adultes de 2022 ont à peu près le même sentiment 30 ans plus tard.



Lundi, nous vous avons demandé individuellement si chaque membre (les joueurs + l’entraîneur) du Tricolore devait faire partie de la galère de la reconstruction ou si on devait l’envoyer se faire voir sous d’autres cieux.

Vous avez été près de 2000 personnes à répondre et vos choix sont assez clairs.

Nous avons réparti les membres des Glorieux en différentes catégories, selon le vote de confiance qu’ils ont reçu de votre part.

(Le pourcentage indique la part de répondants qui souhaitent que le joueur reste à Montréal.)

Les premiers de classe

Nick Suzuki: 94%

Alexander Romanov: 93%

Cole Caufield: 92% (57% à Montréal + 35% à Laval)

Les valeurs sûres

Josh Anderson: 88%

Jake Evans: 87%

Michael Pezzetta: 82%

Les «juste correct»

Tyler Toffoli: 78%

Ryan Poehling: 76%

Joel Edmundson: 74%

Cayden Primeau: 73% (36% à Montréal + 37% à Laval)

Artturi Lehkonen: 69%

Jake Allen: 67%

Rem Pitlick: 64%

Paul Byron: 63%

David Savard: 63%

Les «sur la corde raide»

Laurent Dauphin: 59%

Ben Chiarot: 56%

Samuel Montembeault: 54%

et finalement..

Les «babye»

Brett Kulak: 46%

Christian Dvorak: 40%

Brendan Gallagher: 38%

Mathieu Perreault: 37%

Joel Armia: 35%

Carey Price: 34%

Cédric Paquette: 29%

Dominique Ducharme: 28%

Jonathan Drouin: 27%

Mike Hoffman: 27%

Kale Clague: 26%

Chris Wideman: 24%

Jeff Petry: 8%

Ainsi donc, les jeunes joyaux du Canadien (Suzuki, Caufield, Romanov) sont assurément le noyau autour duquel vous aimeriez voir Jeff Gorton et Kent Hughes ajouter du talent et de l’intensité.

Les joueurs reconnus pour y aller à fond de train et se donner corps et âme pour l’équipe ont également votre faveur. (Anderson, Evans, Pezzetta).

Vous semblez un peu indécis dans les cas de Dauphin, Chiarot et Montembeault. (Et à la limite même Kulak...)



Dans la catégorie des membres de l'équipe dont vous souhaitez la fin de l’association avec le Bleu-Blanc-Rouge, les noms les plus notables sont Brendan Gallagher, Jonathan Drouin, Carey Price, Dominique Ducharme et Jeff Petry.

Ce dernier obtient d’ailleurs le titre peu enviable de joueur dont les partisans sont le plus écoeurés.

Fait amusant, la dernière fois que nous avions conduit cet exercice (en 2019), Carey Price se retrouvait déjà dans la liste des »Babye»...



Gallagher, lui, est passé de «premier de classe» à «Babye». Méchante débarque, comme on dit...



Bref, allez les Habitants allez

