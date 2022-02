Celle qui prétend être «la femme la plus flexible au monde» affirme pouvoir se plier comme un pretzel dans la chambre à coucher

Une femme que l’on pourrait qualifier d’influenceuse du Kama Sutra s’est récemment confiée sur les hauts, les bas, et les contorsions de sa vie sexuelle.



Dans une entrevue accordée à Jam Press reprise par le New York Post, Yaëla Vonk, 38 ans, a levé le voile sur les nombreux avantages que lui confèrent sa très grande flexibilité.

«Être flexible est incroyable dans la chambre à coucher, pour moi et pour les personnes avec qui je couche», a indiqué celle qui s’est autoproclamée «la femme la plus flexible au monde».



«C’est vraiment excitant pour mes partenaires de me faire l’amour dans des positions étranges.»



En plus de maîtriser toutes les postures mises en vedette dans le célèbre Kama Sutra, elle prétend en avoir inventé quelques-unes.

«J’imagine que votre vie sexuelle doit être ennuyante si vous ne pouvez pas pratiquer toutes les positions du Kama Sutra comme moi je peux le faire», a-t-elle déclaré, fière de ses aptitudes hors du commun.

Parmi les prouesses qu’elle peut réaliser, elle mentionne notamment être capable de se pencher la tête par en arrière et de toucher ses pieds pour pratiquer une étrange fellation renversée.



Elle se vante aussi de pouvoir donner de «meilleurs» orgasmes en faisant l’amour en se tenant sur une seule jambe pendant que l’autre est remontée derrière sa tête.



Mais sa principale fierté demeure sa capacité à se transformer en pretzel dans la chambre à coucher.



On n’est pas trop certains de ce que ça veut dire, mais à notre avis, il faut que ça implique de la moutarde baseball.

En ce qui concerne son entraînement, elle insiste pour dire que tout le monde devrait exécuter des étirements chaque jour «pour augmenter votre énergie et votre vitalité au lit».



«Mais il est crucial de commencer doucement et de ne pas se forcer à faire des positions difficiles. Si vous n'avez pas débuté à un jeune âge, il n’y a pas de garantie que vous allez devenir super flexible mais vous allez être plus souple, c’est certain», précise-t-elle.



Avec ces bons conseils, vous n’arriverez peut-être pas à vous transformer en pretzel.

Mais si, au moins, vous parvenez à faire la chips, ce sera déjà ça de gagné...

