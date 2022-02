Être payé pour étudier en santé et être dans la nature 10 minutes après les cours, c’est possible

Étudier en santé et être payé pour le faire dans un endroit paradisiaque, ça vous tente?

Pour tous ceux qui sont intéressés par le domaine de la santé, mais un peu rebutés par le coût des études ou les conditions de travail, le Nord-du-Québec a peut-être tout à vous offrir.

Deux super DEP sont offerts par le Centre de formation professionnelle de la Baie-James: Assistance à la personne en établissement et à domicile, et Santé, assistance et soins infirmiers. Le plus? On peut terminer ces deux programmes en quelques mois seulement.

Mais pourquoi étudier en santé à la Baie-James?

Voici 8 excellentes raisons d’étudier en santé dans le Nord-du-Québec:

1. Être payé pour étudier

Non seulement les deux formations DEP sont-elles gratuites, mais vous avez accès à des bourses pouvant aller jusqu’à 10 000 $. Et les avantages financiers d’un travail sur place sont énormes: prime d’éloignement, crédit d’impôt de 8 000 $, déduction fiscale pour région éloignée, etc.

#AmenezLesBidoux

2. Admirer des couchers de soleil tous les soirs

Impossible de mieux terminer une journée d’étude qu’en regardant ça, non? Qui dit mieux?

3. Prendre le temps de vivre

Dans le Nord-du-Québec, on prend le temps de vivre, même au travail et à l’école. Les enseignants et les travailleurs le disent eux-mêmes: le ratio patient-personnel est vraiment plus bas qu’ailleurs dans la province, ce qui permet de connaître les patients et accorde le temps d’en prendre soin. Même chose pour les étudiants: l’enseignement y est individualisé, grâce aux groupes qui sont de petite taille et aux formules pédagogiques qui sont offertes.

4. Changer de décor et découvrir le Québec

On parle toujours de partir à l’aventure après ses études. Mais pourquoi ne pas combiner les deux? Découvrir une magnifique région de notre grand Québec tout en étudiant, c’est gagnant.

#PartirÀLAventure

5. Avoir une job garantie en sortant

En effet, peu importe lequel des deux programmes vous choisirez de suivre, un emploi garanti vous attend à la fin de votre formation. Si ce n’est pas le bonheur ça?

6. Avoir tout le plein air à volonté à deux pas de la maison

Il n’y a pas juste les études payées, dans la vie! Quand vient le temps de décrocher, le Nord-du-Québec ne donne pas sa place. Kayak, canot, paddle board, randonnée pédestre, ski de fond, etc.: tout est accessible en moins de cinq minutes. Mais cinq minutes pour vrai! Pas comme dans «cinq minutes s’il n’y a pas de trafic»...

Ce qui nous amène d’ailleurs à notre prochain point.

7. Ne JAMAIS être pris dans le trafic ni dans un métro en panne

Le Nord-du-Québec, ce sont tous les services, moins les inconvénients de la ville. Au revoir, métro bondé et ponts bloqués.

8. Observer les plus belles aurores boréales de votre vie

Non, MAIS! Si vous n’êtes pas convaincu après ça...

Si vous voulez en savoir plus sur les deux programmes DEP et les aventures qui vous attendent dans le Nord-du-Québec, vous trouverez toutes les informations ici: prendresoin.ca.