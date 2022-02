Slash s'est habillé comme sa mère pour entrer dans un bar de Los Angeles

Slash a raconté qu'il s'était une fois habillé avec les vêtements de sa mère pour entrer dans un bar de Los Angeles.

Lors de son apparition dans Jimmy Kimmel Live!, mercredi soir, le rockeur s'est souvenu que lui et son camarade de Guns N' Roses, Steven Adler, avaient l'habitude d'utiliser de fausses pièces d'identité lorsqu'ils étaient adolescents pour entrer dans les boîtes d'Hollywood.

• À lire aussi: Annie Dufresne s’ouvre un compte OnlyFans

«Une fois, je suis allé au Rainbow avec Steven Adler, qui était mon complice quand nous avions 14 ou 15 ans, a-t-il raconté. Nous sommes arrivés et j'ai montré ma carte d'identité et Steven a montré la sienne, que j'avais faite pour lui aussi, et ils ont laissé entrer Steve et ils ne m'ont pas laissé entrer. J'étais anéanti.»

Réalisant que c'était une soirée réservée aux femmes, Slash, de son vrai nom Saul Hudson, est rentré chez lui pour se maquiller et mettre des vêtements appartenant à sa mère.

• À lire aussi: Marjo a toute une nouvelle coupe de cheveux devant laquelle, pour rien au monde, nul ne baisserait les yeux

«J'étais vraiment bourré, tu dois comprendre... C'était la soirée des dames, alors, j'y suis retourné et je suis entré. Mais pour moi, j'y allais pour surveiller Steven parce qu'il fait toujours n'importe quoi et j'ai pensé que ce serait vraiment drôle. Je suis entré et j'ai réalisé que Steven n'était pas là, il était parti. Et tout ce nuage noir de réalité est descendu. Je me suis senti le plus vulnérable que je ne me suis jamais senti. Encore à ce jour, je ne me suis jamais senti comme ça. Et puis, devoir partir et marcher sur Sunset Boulevard dans une robe pour retourner à ma voiture... ça, c'est fait!»

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s