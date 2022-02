Star Académie: 9 moments cocasses et un moment bouleversant du Variété du 20 février

Le quatrième Variété de Star Académie était rempli de moments cocasses, spectaculaires et aussi très touchants. Malgré le départ de Laurie, le public dans la salle a eu droit à tout un spectacle.

Voici les moments à retenir du Variété du 20 février:

1. Patrick Bruel était tellement content qu'il en a échappé son micro

Le retour du chanteur français à Montréal s'est relativement bien passé si on omet la petite bourde qu'il a commis lorsqu'il interprétait «Alors regarde», en compagnie de Jérémy et Édouard. Dans son élan, il a échappé momentanément son micro par terre, ce qui n'est pas passé inaperçu aux yeux du public et des deux académiciens, qui ont légèrement réagi.

Olivier a d'ailleurs eu la chance de chanter une chanson de son enfance avec Patrick Bruel.

2. La performance de Camélia dédiée à son père

Jo�l Lemay / Agence QMI

Devant sa mère, sa soeur et sans aucun doute son père en direct du Maroc, Camélia a livré une performance émouvante qui lui a valu le vote du public. Interprétant «Dis, quand reviendras-tu», elle a même réussi à faire pleurer Gregory Charles.

3. Le retour de Lunou sur la scène de Star Académie

En compagnie de Rémi Chassé, Lunou nous a offert un avant-goût de la comédie musicale «Rock of Ages» qui sera en salle cet été.

4. Les imitations d'Ariel Charest

La reine du lipsync, Ariel Charest, s'est mise dans la peau des académiciens et du corps professoral pour les imiter.

Tout le monde y est passé, même le père et la mère de Camélia !

5. Jérémy et Audrey-Louise font un concours de blagues ensemble

C'est 3-1 pour Audrey-Louise aux dernières nouvelles.

6. Les discussions entre professeurs de l'Académie sont très enrichissantes.

«Je peux pas croire qu'un homme, un blanc, nu avec des bas, vous trouvez ça sexy»- Gregory Charles.

«Mes colocs avaient enlevé toutes les portes de l'appartement, j'ai été constipée pendant une année complète»- Guylaine Tremblay.

7. Un hommage touchant à Marc Hamilton

Le chanteur Marc Hamilton nous a quitté récemment et pour lui rendre hommage, Marc Dupré, Kaïn et les professeurs se sont joints aux académiciens pour chanter «Comme j'ai toujours envie d'aimer».

8. Le «trip de gars» de Kaïn

Jo�l Lemay / Agence QMI

Au grand plaisir des nostalgiques, le groupe Kaïn est monté sur scène pour interpréter ses plus grands succès, accompagné des gars de l'Académie ainsi que Sandrine vers la fin du numéro.

9. La guitariste de Star Académie qui nous montre tous ses talents

Depuis deux semaines, on a la chance de voir, en gros plan, la guitariste principale de Star Académie en train de faire un solo de guitare.

On tient juste à saluer son talent incroyable!

