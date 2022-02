Trop «gelés», des facteurs sont incapables de travailler après avoir mangé des brownies au pot trouvés dans un colis non-réclamés

De braves postiers britanniques se sont retrouvés dans l’impossibilité de distribuer le courrier, mardi dernier, après avoir consommé des brownies au cannabis entre 5h30 et 7h30 du matin.



La Royal Mail, la poste royale britannique, a annoncé avoir dû déclencher une enquête, jeudi dernier, après qu’une vidéo où l’on voit certains de ses employés assez maganés à la suite d’une ingestion de gâteaux au pot soit devenue virale au Royaume-Uni.

Dans la vidéo (disponible ci-haut), on peut apercevoir un facteur reprendre ses esprits avoir consommé des brownies «magiques» de marque «Edibles [Comestibles] by Pablo Chocobar», comme le rapporte The Guardian.



«Aujourd'hui presque tous les postiers de Clapham (sud de Londres) ont mangé accidentellement des brownies au hash et j'ai dû les ramasser un à un parce qu'ils étaient défoncés», indiquait le texte de la vidéo initialement publiée en story Instagram.

On voit ensuite un facteur essayer de pousser un chariot pendant qu’un de ses collègues lui lance: «Maudit, t’es gelé!» et qu’il lui réponde: «Oui, je suis vraiment gelé.»

Le même facteur apparaît ensuite assis sur une chaise, dans un bureau, pendant que quelqu’un explique: «Il en a mangé deux». «J'en ai pris quatre», corrige l'homme assis, ce qui fait éclater de rire ses deux collègues.



Plus loin dans la vidéo, on apprend que les brownies au pot ont été trouvés dans un colis sans adresse de retour et non-réclamé depuis un mois, et qu’ils ont été mangés entre entre 5h30 et 7h30 du matin, ce qui est généralement pas mal de bonne heure pour vivre des expériences psychédéliques hautes en couleur.



La Royal Mail n’a évidemment pas apprécié l’affaire, soulignant qu'elle attendait le meilleur comportement de ses agents «à tout moment».

«Nous avons entamé une enquête qui déterminera si des mesures, y compris disciplinaires, doivent être prises», a déclaré un porte-parole de la société à l'AFP.

La Royal Mail a aussi indiqué qu'elle «rappelait à tout son personnel du service de livraison les procédures adéquates pour les objets sans adresse de livraison ou de retour».

