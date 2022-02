Britney Spears envoie promener sa soeur sur Instagram

Britney Spears a pris pour cible ses trolls en repartageant une vidéo d'un de ses entraînements.

Ce lundi, la popstar a republié sur Instagram un clip la montrant en train de courir sur un tapis roulant et de soulever des poids tout en portant un short noir et un soutien-gorge de sport jaune.

• À lire aussi: Britney Spears pose complètement nue sur Instagram

• À lire aussi: Britney Spears pose (encore) nue sur Instagram

Le remix de sa chanson de 2003 Toxic et Pony de Ginuwine en fond sonore. Dans la légende qui l'accompagne, elle a abordé les commentaires négatifs sur la vidéo originale.

«Alors je voulais republier ça parce que puta** !!! Vos commentaires sont si GENTILS. Je pourrais aussi bien refaire cette vidéo avec ma voix dessus... Eh bien pourquoi pas???, a-t-elle demandé. Donc, je reposte ça et la plupart se moquent de moi et je suis à nouveau critiquée pour avoir transpiré et ne pas avoir une apparence parfaite.»

La chanteuse a ensuite semblé faire référence à ses problèmes avec sa sœur, Jamie Lynn Spears.

• À lire aussi: Britney Spears ensanglantée et menottée: ses fans vivent toute une gamme d’émotions

Les deux se sont affrontées sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, la chanteuse menaçant sa cadette de poursuites judiciaires pour les déclarations qu'elle a faites dans son nouveau livre, Things I Should Have Said (Les choses que j'aurais dû dire).

«Je pourrais essayer d'attirer un peu d'empathie et dire LES CHOSES QUE J'AURAIS DÛ DIRE .... Tout d'abord, VA TE FAIRE FOUT** et c'est quoi cette histoire d'ÉCRIRE EN MAJUSCULES ??? TU TE CROIS IMPORTANTE !!! ENCORE VA TE FAIRE FOUT**.. Et si c'est trop offensant, prenez-ça avec un grain de sel et saupoudrez-en sur vos cu*s parce que vous êtes si cruels que vous pourriez avoir besoin d'un bon nettoyage!!!! Pssss GARDEZ LE SOURIRE», a écrit Britney Spears.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s