On vous présente le rire de Voldemort en 11 langues différentes et c'est hilarant

Comme vous le savez déjà, au Sac de chips, on se fait une mission de vous divertir et de vous faire découvrir les trésors cachés, et même parfois oubliés, du web. Sachez, chers lecteurs, que nous prenons notre travail très au sérieux. C’est pourquoi nous sommes heureux de vous présenter une compilation du rire de Voldemort en 11 langues différentes.

Mention spéciale à notre collègue Caroline d’avoir jugé pertinent de nous faire part de sa dernière trouvaille, découverte dans la story Instagram d’une amie.

On est conscient que le montage n’est pas très récent, mais il faut tout de même avouer que c’est hilarant.

À exactement 15 secondes, vous pourrez entendre la version française du rire du méchant de la saga Harry Potter, qui ressemble étrangement à l'étonnement d'un oncle un peu en boisson qui reçoit sa famille à Noël.

On espère vraiment que vous l'avez apprécié autant que nous.

