Cette étrange parodie cochonne et québécoise du Roi Lion vous donnera des cauchemars érotiques pendant toute la fin de semaine

Vous souvenez-vous de la chanson «La Grenouille» d’André Guitar?

• À lire aussi: [VIDÉO] Des chats miaulent les plus belles chansons françaises et c’est hilarant tellement c’est niaiseux

Si vous ne connaissez pas ce fleuron de la culture québécoise, prenez tout d’abord un petit instant pour vous mettre à niveau.

Voici:

Vous voilà maintenant ennoblis par la simple présence de cette ritournelle dans votre esprit.

Maintenant, imaginez vous donc qu’un petit comique du nom de Mathieu Bouillon a jugé qu’il était de bon aloi d’utiliser cette pièce pour remixer la chanson du début du Roi Lion, celle qui s’appelle L’histoire de la vie, ou encore Circle of life en anglais.

• À lire aussi: Cette version ASMR de Notre-Dame-de-Paris vous endormira tout en vous faisant pleurer de rire



On ne sait pas pourquoi il a pensé à ça; on n’est pas sûrs si on veut le savoir; mais on sait qu’il l’a fait.

Et ça donne ceci:

The Lil' Frog King - La P'tite Grenouille sur Broadway La chanson cochonne "La P'tite Grenouille" de André Guitar, portée à la scène sur une musique de Elton John. Enfin, une mise en scène à la hauteur de ce conte animalier, aussi vibrant qu'inacceptable. Publié par La Page à Mathieu Bouillon sur Mercredi 19 janvier 2022

«La chanson cochonne "La P'tite Grenouille" de André Guitar, portée à la scène sur une musique de Elton John. Enfin, une mise en scène à la hauteur de ce conte animalier, aussi vibrant qu'inacceptable», écrit Bouillon sur sa page.

• À lire aussi: Ce Québécois imite à la perfection chaque vedette dans l'annonce de COVID-19 du gouvernement du Québec

C’est à la fois troublant et génial.

On espère ne pas avoir fucké votre enfance. Désolés....

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s