Guy Laliberté a publié le message de St-Valentin le plus étrange de l’histoire

Le fondateur du Cirque du Soleil Guy Laliberté a laissé plusieurs internautes perplexes avec sa plus récente publication sur Instagram.

Tout d’abord, il est important de mentionner que Laliberté a récemment développé une fascination pour les grenouilles.

Sur sa page Instagram de DJ (une autre de ses passions), on peut en effet constater qu’il fait partie d’un collectif nommé The Frog Collective et qu’il collectionne les toutous de grenouilles.



Nous ferons bientôt paraître un article plus complet à ce sujet, mais pour l’instant, attardons-nous à ce fascinant message de St-Valentin paru ce lundi.



Dans la vidéo d’environ une minute, on peut voir Guy Laliberté, dans un décor paradisiaque, assis au bout d’une longue table où siègent de nombreux convives qui ont tous une coupe d’un liquide vert devant eux

Les invités ne sont toutefois pas des humains; ce sont des toutous de grenouille.



Laliberté se lance ensuite dans un monologue où il souhaite une bonne St-Valentin «à tous les amoureux de la Terre».



«Dans la communauté des grenouilles, l’amour est très très important. C’est pourquoi nous célébrons la St-Valentin ensemble, un en face l’autre», explique l’homme derrière la fondation One Drop.

Il annonce ensuite qu’il veut partager son amour pour un ou une certain.e Yiyi, mais qu’il y a un problème parce que Yiyi boit et mange tellement qu’il ne pourrait pas le ou la supporter à l’année longue.

On réalise ensuite que Yiyi est un gros nounours en peluche.

Capture d'écran / Instagram guylalibertedj

Bref, on ne comprend rien.

On souhaite tout de même à Guy Laliberté et à tous les amoureux de la Terre et des grenouilles une très belle Saint-Valentin en retard.

