Math Duff s’est ouvert un doigt avec un couteau et les gens veulent voir une photo de sa blessure

L’hilarant Mathieu Dufour s’est malencontreusement retrouvé aux urgences ce lundi, ce qui a été un excellent prétexte pour générer du contenu Instagram de qualité.

Les abonnés Instagram de Math Duff qui n’avaient pas grand chose à faire en ce jour de Saint-Valentin ont pu suivre en direct les péripéties de l’humoriste lors d’un séjour imprévu et non désiré à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Comme l’a documenté Dufour dans sa story Instagram, tout a commencé lorsqu’il s’est ouvert un doigt avec un couteau en se faisant à manger.



«Fouillez-moi pourquoi chaque fois qu’il m’arrive quelque chose d'intense, mon premier réflexe c’est de faire des stories. Si y’en a qui pensaient que leur lundi allait mal, je viens de m’ouvrir le doigt..pis vraiment là, ouvrir le doigt, c’est faible, avec un couteau. Je m’en vas à l’urgence à ce moment-là», annonce Math Duff dans la première publication de cette saga, mise en ligne en début d’après-midi lundi.



Captures d'écran / Instagram Mathieu Dufour

Il nous montre ensuite l’objet du crime (le couteau) et la catin enveloppant sa main blessée.



Captures d'écran / Instagram Mathieu Dufour

Captures d'écran / Instagram Mathieu Dufour

Après une première rencontre avec des professionnels de la santé qui lui ont fait un pansement convenable, Dufour n’était pas au bout de ses peines parce qu’il devait attendre qu’on lui fasse des points de suture. C’est là que le fun commence...



Captures d'écran / Instagram Mathieu Dufour

«Donc pour ceux qui se demandent: j’étais en train de cuisiner ben chill et j’ai accroché le couteau sur le comptoir et il est tombé pis avec mes réflexes de ninja j’ai essayé de le rattraper mais mon doigt ses (sic) violemment tiré sur la lame», a expliqué le principal intéressé au début de sa période d’attente.

Captures d'écran / Instagram Mathieu Dufour

«Et je suis parti de chez moi sans apporter rien donc j’ai pas de livre ni divertissements pour passer le temps + mon cell va manquer de batterie hihi je vais fixer le vide dans le silence bonne chance à tous XX», a-t-il ajouté.

Captures d'écran / Instagram Mathieu Dufour



Qu’à cela ne tienne, de bons samaritains ont pris en pitié le pauvre homme et lui ont offert de petits présents pour le réconforter.



Une dame lui a offert un chandail.

Captures d'écran / Instagram Mathieu Dufour

Une autre personne lui a offert un livre et une barre tendre.

Captures d'écran / Instagram Mathieu Dufour

Et quelqu’un d’autre lui a donné 5000$ en cash et une voiture neuve.

Captures d'écran / Instagram Mathieu Dufour

(Ça c’était une blague.)

Après avoir en plus reçu un sandwich et une charge pour son cellulaire, Mathieu Dufour a remercié tous ceux qui le soutenaient dans son épreuve.



Captures d'écran / Instagram Mathieu Dufour

Cependant, malgré toutes ces manifestations de solidarité et d’altruisme, ce que le peuple voulait vraiment, c’était UNE PHOTO DE LA BLESSURE!



«Je vous montrerais bien mon doigt mais genre c’est dégueulasse en tabarnak. Je le regarde pis on dirait pas que c’est mon doigt. On dirait que c’est un esti de vieux bout de viande rancie. Si jamais y’en a qui veulent le voir, vous pouvez m’écrire en PM, ça se peut que je l’envoie à une couple de personnes au hasard, tsé genre du vieux monde macabre...», a candidement annoncé Dufour, sans savoir ce qui l’attendait.

Les gens voulaient VRAIMENT voir la blessure.

Captures d'écran / Instagram Mathieu Dufour

Captures d'écran / Instagram Mathieu Dufour

Et quand le peuple veut quelque chose...

Captures d'écran / Instagram Mathieu Dufour

C’est difficile de ne pas lui donner...



Captures d'écran / Instagram Mathieu Dufour

C’est donc sur la prochaine photo que vous verrez la blessure AVANT et APRÈS les points de suture.

Captures d'écran / Instagram Mathieu Dufour



De retour chez lui, Mathieu Dufour a fait le bilan de sa journée à l’urgence et a dévoilé sa résolution de ne faire à manger qu’avec des petits couteaux de plastique blancs.

Captures d'écran / Instagram Mathieu Dufour

Mais avant d’aller se coucher, Duff a eu cette petite pensée philosophique:

«Pourquoi dans la photo de mon doigt coupé y’a un petit dinosaure dans le reflet de lumière?!»

Captures d'écran / Instagram Mathieu Dufour

Captures d'écran / Instagram Mathieu Dufour

On se le demande aussi.



Merci à Mathieu Dufour pour cette extraordinaire aventure au pays de l’hôpital.

