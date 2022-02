Pascal Yiacouvakis revient sur les malaises entre Patrice Roy et lui-même alors qu’ils étaient en ondes

Le futur retraité Pascal Yiacouvakis a éclairci le mystère entourant un grand moment de notre histoire télévisuelle.

Invité à l’émission Dans les médias animée par Marie-Louise Arsenault à Télé-Québec, le présentateur météo mythique du Téléjournal de 18 heures est revenu sur la fois où le chef d’antenne Patrice Roy l’avait comparé à un poisson hideux.

Retournons dans le temps pour ressentir à nouveau ce froid glacial:

En entrevue avec Marie-Louise Arsenault à l’orée de la retraite, Yiacouvakis a donc expliqué que Roy et lui avaient l’habitude de se taquiner en dehors des ondes, mais qu’il avait été déstabilisé quand le chef d’antenne a transporté leur rivalité amicale devant le public.

«Ce qui s’est passé, c’est que hors ondes, moi je suis taquin. Pis lui avec. Faque des fois, on s’envoie des petites blagues. Et tout à coup ben on peut se tomber sur les nerfs légèrement parce qu’on est sur une quotidienne et tout à coup, hop, il y a quelque chose qui sort et qui n’était pas supposé sortir», a raconté le monsieur météo dans un extrait qui a été partagé sur les réseaux sociaux de Télé-Québec.

«Si c’était arrivé en 1994, ça n’aurait pas pris cette ampleur-là», ajoute le principal intéressé.

En effet, car le Sac de Chips n’existait pas!

Les spectateurs attentifs remarqueront d'ailleurs que le Sac de Chips et l’auteur de ces lignes font une splendide apparition en arrière-plan pendant ce segment.

En ce qui concerne Roy et Yiacouvakis, ce dernier a confirmé que l’hôte du Téléjournal lui a, à l’époque, présenté ses excuses pour sa blague plate, et que les deux hommes sont en bons termes.

