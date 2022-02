Pékin 2022: il se gèle le pénis pendant sa course de ski de fond

Les Jeux olympiques sont terminés, mais ça ne nous empêchera pas de ressortir des histoires hilarantes et quelque peu gênantes qui se sont produites à Pékin. Notre dernière péripétie nous arrive tout droit de la course du 50 km groupée en ski de fond, où le Finlandais Remi Lindholm s'est, contre toute attente, gelé le pénis.

• À lire aussi: Des athlètes russes établissent un record olympique et célèbrent avec des doigts d’honneur

• À lire aussi: Les joueurs étrangers représentant la Chine au hockey ont été «rebaptisés» avec des noms chinois

Le skieur finlandais a eu bien de la difficulté à terminer la course du 50 km groupée le 19 février dernier. Après une heure et 16 minutes de course à endurer des vents glaciaux, Remi Lindholm s’est gelé l’entrejambe.

Il est important de mentionner que c’est la deuxième fois qu’une chose de la sorte lui arrive: il avait souffert du même problème en Finlande l’an dernier.

«C'étaient les pires conditions dans lesquelles j’aie coursé. [...] Je vous laisse deviner quelle partie de mon corps était gelée à la fin de la course», a-t-il dit.

La course s’est finalement arrêtée après 30 km en raison du froid et du peu de protection que les participants avaient pour courir.

On vous conseille de vous habiller comme il faut lors de votre prochaine expédition en ski de fond.

À voir aussi dans le Sac de chips:

s

s