Michel Charrette annonce son premier spectacle d'humour pour 2024

À quelques mois de la grande finale de District 31, le comédien Michel Charette annonce qu’il prépare son premier one-man-show qui devrait voir le jour en 2024.

Michel Charette sera un homme occupé prochainement. Il a annoncé ce mardi qu’il prépare son premier spectacle d’humour, produit par ComediHa! et coécrit avec François Chénier, avec qui il développe également une série télé.

Il indique que l’idée d’avoir son propre spectacle le travaille depuis longtemps et qu’il a eu la chance de concrétiser son projet à l’été dernier alors qu’il a animé un gala ComediHa! en compagnie de Gildor Roy.

On a eu la chance de voir Michel Charette dans des rôles plus dramatiques comme celui de Bruno Gagné, sans oublier ses performances hilarantes dans des classiques comme Radio Enfer (dans le rôle de Jean-Lou Duval) et la trilogie Les Boys incarnant Léopold «Popol» Ouellette.

Nul besoin de vous dire qu’on a déjà hâte à 2024.

