Claude Legault taquine le retour de Dans une galaxie près de chez vous

Nous ne sommes qu’en 2022, la situation sur la Terre n’est pas catastrophique (jusqu'à présent) et la couche d’ozone n’est pas totalement détruite par le gaz carbonique des voitures, l’industrie chimique et le «push-push en cacane». Il n’en reste que l’équipage du vaisseau spatial intergalactique de marque Bombardier édition 2033, le Romano Fafard, ne nous avait pas donné de nouvelles depuis 14 ans, jusqu’à ce qu’on intercepte un message en direct des confins de l’univers. Là où la main de l’homme n’a jamais mis le pied.

• À lire aussi: De quoi ont l’air les comédiens de Caméra Café aujourd’hui?

• À lire aussi: Claude Legault revient avec émotion sur son départ soudain du dernier Bye Bye

Dans un message adressé à Guy Jodoin à l’émission Les enfants de la télé, Claude Legault nous a taquinés sur ce qui semble être le script pour le troisième volet de Dans une galaxie près de chez vous.

En nous montrant son cahier de notes, l’interprète de Flavien Bouchard dit avoir très hâte de retourner dans l’espace accompagné de son capitaine. Ce qui nous laisse entrevoir que l’écriture du film semble bien aller!

On rappelle que Claude Legault avait confirmé en 2017, le retour de Charles Patenaude et son équipage pour un autre film. Il a par la suite accordé une entrevue à Salut Bonjour où il disait que la pandémie l’avait beaucoup aidé dans son écriture.

Photo courtoisie

Les amateurs de la série originale et des films attendent le grand retour de Dans une galaxie près de chez vous avec impatience, mais comme dirait l’homme le plus sage que le monde ait connu: «Rien ne sert de courir: il faut partir à go, encaisser 200$ et acheter l’avenue Connecticut».

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s