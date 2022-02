Un homme coupe accidentellement l’internet de tout un village en voulant empêcher ses ados de regarder leur cellulaire la nuit

En voulant contrôler le temps d’écran de ses enfants, un père de famille français a complètement coupé toute connexion dans tout son village.



Les habitants de Messanges, dans le sud-ouest de la France, se plaignaient depuis quelque temps qu’ils ne pouvaient accéder aux services de téléphonie et d’internet pendant la nuit.

En effet, aucun des 968 habitants de la commune ne pouvait profiter des merveilles du web entre minuit et 3 heures du matin.

Appelée à enquêter sur la situation, l’Agence nationale des fréquences en France (ANFR) a rapidement découvert le pot-au-rose.

Exaspéré de voir ses ados passer des nuits blanches sur Internet, un papa s’était procuré un brouilleur d’ondes... un peu trop puissant!

#lesEnquêtesANFR 🕵️‍♂️

« Les dents, le brouilleur et au lit ! », c’est la nouvelle enquête de l'@anfr sur un brouillage qui affectait les services de téléphonie et d’internet dans toutes les bandes de fréquences mobiles, mais uniquement la nuit 🌙… https://t.co/Jqpg5YKjBp pic.twitter.com/RLmOV7iMG5 — ANFR (@anfr) February 10, 2022

Selon la publication sur le site de l’ANFR, c’est un opérateur de téléphonie mobile qui s’est d’abord plaint que ses bandes de fréquences étaient brouillées, la nuit, sur le territoire de Messanges.

«Alors que minuit venait de s’afficher sur sa montre, notre agent, au pied du site radio de l’opérateur mobile qui s’était plaint, scrutait l’écran de l’analyseur de spectre de son véhicule-laboratoire», explique le billet de blogue.

Les analyses du spectre ont permis de conclure qu’un brouilleur d’ondes était utilisé à proximité.



Le problème: ce dernier était tellement puissant qu’il coupait l’internet et le réseau cellulaire dans la maison familiale, dans celle des voisins, dans celles de tous les citoyens du visage et même dans certaines du village voisin.

Une conversation avec le propriétaire de l’appareil a permis le retour à une situation normale dès la nuit suivante.

Cependant, le papa n’est pas sorti du trouble pour autant.



Il devra payer une «taxe d’intervention» de 450 euros à l’ANFR, en plus de risquer une amende de 30 000 euros... et six mois d’emprisonnement.

