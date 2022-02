Découvrez trois candidates de «5 Gars pour moi», le temps d'un beigne

L’émission «5 Gars pour moi» prendra bientôt l’affiche sur les ondes de TVA et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’une télé-réalité d’amour qui sort des sentiers battus.

Dans ce concept, une fille célibataire accueille cinq gars chez elle durant une semaine. Chaque jour, un gars est éliminé pour qu’il ne reste que le meilleur match à la fin. Trouveront-elles le grand amour? C’est ce qu’on va découvrir prochainement!

D’ici là, on a eu l'ultime honneur de rencontrer trois des participantes de cette émission: Julie, Mélanie et Janie. Et puisque le couple le plus iconique du Québec est sans contredit le duo café-beigne de Tim Hortons, on s’en est inspirés pour leur poser quelques questions coquines.



Les trois candidates nous dévoilent, entre autres, ce qui les allume le plus à une première date (en plus de nous raconter leur pire date), leurs attentes envers l’émission «5 Gars pour moi» et leurs red flags sur les profils d’applications de rencontre.

C’est à voir ci-dessous!

Candidate #1: Julie, 45 ans, Victoriaville

Candidate #2: Mélanie, 40 ans, Québec

Candidate #3: Janie, 35 ans, Sainte-Julie