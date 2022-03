La vapoteuse du vol Sunwing dévoile combien elle a gagné lors de son premier mois sur OnlyFans

Celle qui est devenue l’image des influenceurs sur le party lors d’un vol vers Cancún s’est ouvert un compte sur OnlyFans au début du mois de février.

Vanessa Sicotte (Vanessa Cosi sur les réseaux sociaux) avait en effet sondé ses abonnés Instagram au début du mois dernier pour savoir s’ils étaient intéressés à ce qu’elle ouvre un compte OnlyFans.

Puisque plus de la moitié des répondants avaient répondu dans l’affirmative, l’aspirante pilote d’avion avait donné au peuple ce qu’il réclamait, moyennant 19,99$ par mois.



Près de 30 jours plus tard, on peut dire que l’opération s’est avérée lucrative.

En story Instagram, Sicotte a partagé une capture d’écran de ses statistiques de gains sur OnlyFans.

Instagram Vanessa Cosi

(Merci à C'est normal au Québec pour la capture d'écran.)

En 28 jours, elle a cumulé 18 194 $USD (23 049 $CAD), ce qui est loin d’être vilain pour un portefeuille.



Elle semble cependant avoir atteint un certain plateau dans ses gains.



La «collab» qu’elle promet pour le mois prochain lui permettra-t-elle de redécoller? (La pognez-vous?)

