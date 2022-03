François Legault se cherche un ami sur TikTok

Dans une vidéo TikTok publiée ce mercredi, notre très cher François Legault confie être à la recherche des meilleurs créateurs d’ici pour s'abonner à eux.

• À lire aussi: Une asso locale du Parti conservateur du Québec fait un étrange lien entre la tuerie à la mosquée de Québec et le convoi de camionneurs avant de se rétracter

• À lire aussi: Arnaud Soly critique le plan de la CAQ dans une nouvelle vidéo hilarante

«Mon équipe me dit qu’il est plus que temps que je commence à m’abonner à quelqu’un sur Tiktok. Alors, écrivez-moi en commentaire les meilleurs créateurs sur la plateforme et qui devrait être le premier compte [auquel je m’abonne] sur Tiktok», lance le premier ministre.

En quelques heures, la vidéo comptait plus de 5000 commentaires de gens plus ou moins sérieux suggérant des comptes auxquels s’abonner.

Le ratio d’abonnés pour le nombre d’abonnements de François Legault est quand même très bas. Pour 40 000 abonnés sur Tiktok, il n’a aucun abonnement et pour 218 000 abonnés sur Instagram, il n’en suit que 104.

Alors on vous invite fortement à poser votre candidature sous la vidéo du premier ministre. On ne sait jamais, peut-être allez-vous devenir ami avec François Legault.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s