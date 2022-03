Gabriel Nadeau-Dubois devient papa et nous présente sa fille

Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, est devenu père dimanche. Sa conjointe Maëlle a donné naissance à une fille.

• À lire aussi: 14 moments WTF des politiciens québécois

• À lire aussi: Il préfère aller voir le nouveau Batman que d’assister à l’accouchement de sa femme

«En fin de semaine, il y a eu une grosse tempête. De la neige, des bourrasques, de la douleur et de la joie. La plus belle des tempêtes, dehors et en dedans. Dimanche matin, le vent s’est calmé. Hélène Nadeau-Desjardins, notre fille, est venue au monde», a annoncé Gabriel Nadeau-Dubois sur les réseaux sociaux en partageant une photo de lui et de sa fille.

En fin de semaine, il y a eu une grosse tempête. De la neige, des bourrasques, de la douleur et de la joie. La plus belle des tempêtes, dehors et en dedans.



Dimanche matin, le vent s’est calmé. Hélène Nadeau-Desjardins, notre fille, est venue au monde. pic.twitter.com/vrrrKPhwNZ — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) March 2, 2022

Il s’agit du premier enfant du couple. Gabriel Nadeau-Dubois avait annoncé la grossesse de sa conjointe en septembre dernier.

«Je ne peux m’empêcher de sourire: ce sera un bébé du printemps, ma saison préférée. La saison de la vie, la saison des fleurs. La saison où tout a commencé pour moi, la saison de la résistance et de l’espoir», avait-il alors écrit en faisant référence au «printemps érable», au cours duquel Gabriel Nadeau-Dubois s’était fait connaître à titre de porte-parole de la CLASSE.

Le 21 février dernier, M. Nadeau-Dubois avait indiqué qu’il prendrait un congé parental de quatre semaines à partir de la mi-mars.

Pendant son absence, c’est Manon Massé qui, à titre de porte-parole de Québec solidaire, questionnera François Legault au Salon bleu et animera le caucus solidaire.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s