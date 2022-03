Arnaud Soly ajoute un couplet de rap au jingle de Barbies Resto Bar Grill et c’est excellent

L’humoriste Arnaud Soly a dévoilé sa propre version de ce monument de la culture québécoise.



À l’exception de la toune du Clan Panneton (et peut-être celle des poudings Laura Secord, pour les plus vieux), il n’y a aucun thème publicitaire qui soit plus connu et amourhainé des Québécois que celui du Barbies Resto Bar Grill.

Pour le simple plaisir de vous l’implanter dans la tête pour les prochaines 24 heures, cliquez sur la vidéo ci-dessous.

Voilà, vous êtes contaminés!

Le très créatif Arnaud Soly a, cependant, offert une nouvelle version de l’indicatif publicitaire sur ses réseaux sociaux, ce mercredi.

Toujours très habile en rap humoristique, Soly a publié une vidéo montrant de quel bois il se chaufferait si on lui avait fait une place dans la version originale.



«Si j’avais un verse dans Barbies Resto Bar Grill», écrit-il au début de sa vidéo.



Ses rimes comportent parfois des gros mots alors on ne va pas toutes les reproduire ici, mais il y en a une qui mentionne «léopard» et «Pablo Escobar».

On est loin du «Quel endroit! Quel festin! Et toute une ambiance...»



Mais c’est drôle!

