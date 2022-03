Kanye West enlève et enterre Pete Davidson dans sa nouvelle vidéo

On ne vit pas tous la séparation de la même manière. Certains d'entre nous pourraient tomber dans les stéréotypes et manger de la crème glacée en pleurant dans leur salon ou encore brûler les vestiges que leur partenaire a laissés chez eux. D’autres, comme Kanye West, feraient une vidéo où il kidnappe et enterre le nouveau partenaire de son ex. Comme on a dit, on le vit tous différemment.

Quelques heures après qu’un juge ait officialisé le divorce entre le rappeur et Kim Kardashian, Ye a diffusé sur son compte instagram une nouvelle vidéo pour sa chanson Easy en collaboration avec The Game.

Bien que la chanson soit bien rythmée et qu’on peut apprécier le génie musical de West, on est un peu distrait par la vidéo qui est quelque peu troublante.

On peut y voir une version animée de Kanye kidnapper ce qui semble être le comédien et la nouvelle flamme de Kim Kardashian, Pete Davidson. Il le traîne ensuite sur son quatre roues avant de le mettre en terre.

Il termine la troublante vidéo en arrosant la tête de Davidson pour y récolter des roses, qu’il met ensuite dans le fameux camion qu’il a offert à Kim pour la St-Valentin.

Kanye West nous assure au moins que tout est bien qui finit bien sauf pour Pete Davidson...

Ah, il nous rassure en disant que le tout était une blague! Quel farceur ce Kanye.

