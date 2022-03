Star Académie: Voici le cinquième Académicien à être délogé

Lors du sixième Variété de Star Académie, après un enchaînement impeccable des numéros enlevants, le destin des trois candidats en danger s'est décidé. L’un d’entre eux a été sauvé par le public, un second par le corps professoral, et le troisième a dû dire au revoir à l'Académie.

• À lire aussi: Dany Bédar annonce qu'il quitte La Chicane pour une deuxième fois

• À lire aussi: Star Académie: Olivier avoue avoir vécu un «blackout» pendant le Variété de dimanche

Jo�l Lemay / Agence QMI

Deux habitués des mises en danger, soit Sandrine et Jérémy, et une nouvelle, Marily, se disputaient leur place au manoir. Pour les trois artistes, leur avenir à Star Académie se jouait dimanche, le 6 mars, lors de leurs performances en solo.

Durant les quotidiennes du lundi au jeudi, on a pu suivre la préparation des artistes qui travaillaient fort et s'encourageaient dans ce défi incroyable qu'est la mise en danger. Les trois voulaient profiter à fond de leurs moments au manoir et ils étaient prêts à prouver au public qu'ils méritaient leur place à l'Académie durant le Variété de ce dimanche.

C'est sous les encouragements de ses proches que Sandrine a ouvert le bal avec sa performance solo, avec une chanson pour défendre sa place, C'est Zéro, de Julie Masse.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Marily s'est assise sobrement sur un tabouret pour interpréter la chanson Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerais, de Francis Cabrel.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Finalement, Jérémy, mis en danger pour la troisième fois, a enchaîné avec la chanson entraînante Footloose, de Kenny Loggins

Jo�l Lemay / Agence QMI

Après les numéros extraordinaires enchaînés avec la chanteuse Angèle, le numéro hommage à Renée Martel, le groupe La Chicane et Ingrid St-Pierre, il était temps d'annoncer le résultat.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Les fans ont parlé, et le coup de cœur du public a été Jérémy Plante. Le corps professoral a choisi de garder Marily Dorion dans la course.

Le cinquième candidat à quitter l'Académie est donc Sandrine Hébert. Son aventure s'est terminée pour Star Académie.

C'est aussi durant cette soirée haute en émotions qu'on a appris que la mégastar Stromae allait se joindre aux Académiciens lors du Variété du 27 mars prochain.

Ne manquez pas la quotidienne de Star Académie, du lundi au jeudi, à 19h30 et le Variété le dimanche à 19h à TVA, ou en rattrapage sur TVA+.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s