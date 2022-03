Donald Trump a un plan un peu fou pour bombarder la Russie

L’ancien président américain a proposé un plan étonnant, lors d’un discours.



Invité à s’adresser à une foule de donateurs du parti républicain, samedi soir, Trump a dévoilé la stratégie un peu folle qu’il utiliserait s’il était toujours aux commandes des États-Unis.

Il a suggéré que les États-Unis «bombardent à mort la Russie» («bomb the shit out of Russia») avec des avions de guerre américains déguisés en avions de guerre chinois, pour faire croire à Vladimir Poutine que la Chine attaque son pays.



«Et ensuite, on dit que c’est la Chine qui l’a fait, que nous n’avons rien fait, que la Chine l’a fait, et ensuite ils commencent à se battre ensemble et nous, on s’assoit et on regarde», a dit Trump, selon l’enregistrement du discours obtenu par le Washington Post.

Cette proposition aurait été accueillie par des rires de la part de son auditoire.

Il a également déclaré que Poutine n’aurait jamais attaqué l’Ukraine pendant qu’il était à la Maison Blanche.



«Je connais très bien Poutine. Il ne l’aurait pas fait. Il n’aurait jamais fait ça», a-t-il affirmé.

AFP Vladimir Poutine et Donald Trump se serrant la main lors du Sommet du G20, à Osaka au Japon, le 28 juin 2019.



Ces déclarations témoignent toutefois d’un changement de ton de Trump envers Poutine.



Au début du conflit en Ukraine, l’ancien président américain avait en effet qualifié le chef d’État russe de «brillant» et de «génial».



Ce qui n’est certainement pas le cas pour la stratégie de bombarder la Russie avec des avions américains peinturés en avions chinois...

