L'île de l'amour: Arielle nous donne des nouvelles de sa vie amoureuse

Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas eu des nouvelles de nos insulaires de l’île de l’amour. En vacances au Maroc, la grande gagnante de la première édition, Arielle, nous en apprend plus sur sa situation amoureuse.

• À lire aussi: L'île de l'amour: on sait maintenant où se déroulera la saison 2 et voici des photos paradisiaques

• À lire aussi: Les gagnants de l’île de l’amour annoncent encore leur séparation

Après être tombés en amour, s’être laissés, avoir repris et s’être séparés à nouveau, c’est bel et bien terminé entre Benjamin et Arielle. Le couple gagnant de l’île de l’amour a mis le tout au clair sur les réseaux sociaux il y a déjà quelques semaines.

La principale intéressée avait laissé sous-entendre qu’elle fréquentait quelqu’un, récemment, mais le tout semble s’être déjà terminé.

En voyage au Maroc, Arielle s’est à nouveau confiée sur sa vie amoureuse dans une série de story Instagram dans une formule Q&A (questions and answers).

Lorsqu’elle reçoit une question à savoir si elle est en couple, elle répond clairement «qu’il n’y a pas plus célibataire qu’elle». Plusieurs personnes auraient pu penser la voir en couple avec un autre insulaire, Keon, mais elle assure qu’ils ne sont que de bons amis.

Le sujet est donc clos: elle est célibataire.

Des nouvelles de Tommy-Lee et Véroniqua

De son côté, le couple controversé de Tommy-Lee et Véroniqua ne semble plus donner de signe de vie.

Les deux ne publient plus de photos ensemble, ils ne se suivent plus sur les réseaux sociaux et selon les rumeurs, le couple se serait séparé.

On rappelle que Tommy-Lee avait choisi de poursuivre son aventure à l’île de l’amour avec Véroniqua au profit d’Anna-Maëlle, ce qui avait soulevé beaucoup de réactions auprès du public.

N’oubliez pas que la deuxième saison de l’île de l’amour est en préparation et qu’aux dernières nouvelles, vous pouviez toujours vous inscrire!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s