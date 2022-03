La soeur de Mark Zuckerberg a publié un vidéoclip bizarre qui parle de cryptomonnaie et de NFT

Vous connaissiez Mark. Voici maintenant Randi!

La liste des personnes pouvant potentiellement sortir des vidéoclips bizarres comprend notamment Kanye West, Madonna, Jean Leloup et Gildor Roy.

• À lire aussi: Zuckerberg souligne l’anniversaire du pays qu’il a aidé à ruiner



À cette liste, on peut désormais ajouter le nom de Randi Zuckerberg, la soeur aînée de Mark, le grand patron de Meta (Facebook, Instagram, etc...).



Randi a en effet lancé, il y a quelques jours, un vidéoclip intitulé We’re All Gonna Make It («Nous allons tous réussir»), dans lequel elle encourage les femmes à se lancer dans le merveilleux monde des cryptomonnaies et des NFTs.



Dans le jargon de ce domaine, l’acronyme WAGMI (pour We’re All Gonna Make It) est souvent utilisé pour souligner que quiconque y investit a des chances de s’enrichir.

A decade ago, I sang this song on Broadway. Today I sing this song, surrounded by new friends, as a rallying cry for the women of web3. Together, we can accomplish anything. And have fun doing it! #WAGMI



PS Look for some fun cameos!

PPS Sorry for *language* at the end 🤣 pic.twitter.com/W9pYZmxwXz — randizuckerberg.eth (@randizuckerberg) February 28, 2022



Évidemment, la trame musicale du clip de Randi Zuckerberg n’est pas originale: il s’agit plutôt du classique des années 80 de Twisted Sister, We’re Not Gonna Take It (qui, sans aucun lien, est aussi utilisé ces temps-ci par la résistance ukrainienne, avec la bénédiction de nul autre que Dee Snider).

• À lire aussi: Roger Waters envoie ch*er Mark Zuckerberg, qui voulait utiliser une de ses chansons pour promouvoir Instagram



Bref, l’étrange chanson de l’ancienne directrice du marketing de Facebook a fait sourciller plus d’un internaute sur le web, certains la qualifiant même de «cringeworthy» (un terme que l’on pourrait traduire par «malaisant», en québécois).



Aux dernières nouvelles, Randi Zuckerberg s’occupait de mettre sur pied la plateforme de NFT Hug, un espace numérique dédié aux femmes intéressées par la technologie et la finance.

Elle espère notamment y «construire l’inclusivers».

At @thehugxyz, we want to celebrate YOU - a budding community of creators & collectors who believes in building the inclusiverse with us. Together, WAGMI! 🚀 RT to take part in our @thehugxyz x @randizuckerberg's birthday giveaway (read 🧵 for details!) https://t.co/NxivhV2kJd — HUG 🤗 (@thehugxyz) February 28, 2022

On ne sait pas ce que cela veut dire.

