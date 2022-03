Nicki Minaj admet s'être fait grossir les fesses au début de sa carrière

Nicki Minaj a eu des injections pour grossir ses fesses, et rejette la responsabilité sur le rappeur Lil Wayne.

«À l'époque, je n'avais jamais eu de chirurgie. J'ai eu des injections dans mon fessier. À ce moment, Wayne parlait de grosses fesses, et à chaque fois dans le studio, il y avait une nouvelle fille, donc toujours un nouveau gros fessier. C'étaient ses muses. Mais j'étais là, un peu comme sa petite soeur, avec Wayne et Mack. Je les entendais parler de grosses fesses, et je ne me sentais pas complète, pas assez bien. Parce que je me disais que c'était ce à quoi on devait ressembler dans la culture rap, et je n'y ressemblais pas», a-t-elle révélé à Joe Budden.

Comme elle l'explique, les blagues de Lil Wayne l'avaient plus affectée qu'il ne le pensait.

«Ils ne m'ont jamais dit ça. Enfin non, je mens. Je pense que Wayne a plaisanté sur le sujet. Mais pour une jeune fille, une rappeuse en devenir, quand c'est quelqu'un comme Lil Wayne, ça a son importance. Même s'ils plaisantent, ils ne savent pas que la personne qui est avec eux ne trouve pas ça drôle», conclut-elle.

