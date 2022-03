On a essayé une «corde de survie» et c’est un objet super pratique

À notre grande surprise, cet appareil minimaliste qui se range aisément et qui est peu dispendieux est fort utile.

Quand on a vu la fiche, sur Wish, de cette «corde de survie», on s’est demandé pourquoi ça s'appelait comme ça, puisque ça a surtout l’air d’un objet fait pour étrangler des gens.

• À lire aussi: On a essayé un appareil auditif bon marché et c’était une expérience un peu psychédélique



Mais à l’étonnement de notre testeur professionnel Frédéric Guindon, c’est un objet qui peut avoir de nombreuses utilités au quotidien, surtout lorsqu’on est perdu en forêt.



Ce qui arrive très souvent, on en convient.



Il a même poussé la note en s’imaginant perdu dans une forêt urbaine et devant se construire un abri en cônes oranges.

C’est à voir dans la vidéo CI-HAUT!



Ne manquez pas nos autres bancs d’essai:

*L’appareil auditif bon marché



*Le «massageur cervical»

*Le Testicuzzi

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s