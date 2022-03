Robbie Williams n'a plus de maison

Robbie Williams a affirmé que lui et sa famille «n'habitent nulle part» après avoir vendu toutes leurs propriétés.

Le chanteur britannique a vendu sa maison dans le Wiltshire pour plus de 7 millions d’euros en janvier, et il a été rapporté la semaine dernière qu'il avait vendu son manoir de Los Angeles au rappeur Drake pour 44 millions d’euros.

La star de Let Me Entertain You se prépare actuellement à tourner son biopic à Melbourne, en Australie, et a participé à l'émission australienne The Kyle and Jackie O Show, durant laquelle il a révélé que lui et sa femme Ayda Field essaient de trouver un endroit où s'installer avec leurs quatre enfants.

Néanmoins, ils doivent d’abord décider si les enfants seront ou non scolarisés à domicile.

«En fait, nous ne sommes nulle part, a-t-il expliqué. Nous n'avons pas de domicile pour le moment, nous avons vendu à peu près tout, nous n'habitons nulle part et nous essayons de trouver une solution. Les quatre enfants sont constamment un casse-tête que nous essayons de résoudre parce que s'ils sont inscrits à l'école, ils ne me voient pas parce que je bouge beaucoup, et s'ils sont scolarisés à domicile, ça crée d'autres problèmes... Nous essayons tous de trouver une solution.»

Par ailleurs, Robbie Williams a refusé de confirmer si Drake avait bel et bien acheté sa propriété de luxe à Los Angele, car il a signé un contrat de confidentialité et «aurait des problèmes» s'il révélait quoi que ce soit.

À propos du tournage de son biopic, qui porte le titre d’un de ses tubes, Better Man, réalisé par Michael Gracey et dans lequel il jouera son propre rôle, Robbie Williams, 48 ans, a commenté avec humour: «Le film évoque les moments croustillants avant que je ne perde ma testostérone», a-t-il déclaré.

