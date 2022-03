Pete Davidson répond à Kanye en direct du lit de Kim K

Un nouveau chapitre vient de s’ajouter à l’étrange saga qui implique Kanye West, son ex-conjointe Kim Kardashian et le nouveau copain de celle-ci, Pete Davidson.

Dimanche matin, une conversation privée entre les deux hommes s’est retrouvée sur le web.

Après plusieurs semaines à avoir été la cible de l’abus du rappeur, Davidson a répondu à West dans la série de messages qui a fuité sur Instagram.

Pete a abordé Kanye en lui demandant de se calmer. Il a ensuite vanté les mérites de Kim, lui rappelant qu’il était chanceux que ses enfants aient une aussi bonne mère. Il a terminé le message en lui disant de «fucking grandir».

Kanye répondu en lui reprochant d’avoir utilisé des profanités et en lui demandant où il se trouvait en ce moment, ce à quoi Davidson a répliqué: «au lit avec ta femme», prenant soin d’ajouter une preuve photographique à l’appui.

West a ensuite attaqué l’humoriste de 28 ans à propos de ses problèmes de santé mentale et de consommation. Les deux hommes ont essayé d’organiser une rencontre où ils pourraient jaser de vive voix, mais ils n’ont pas réussi à trouver un consensus.

Depuis que la relation entre Kim Kardashian et Pete Davidson a été rendue publique, Kanye West s’est livré à une attaque sans merci sur le nouveau conjoint de son ex, incluant des menaces verbales et physiques, et une série de vidéoclips dans lesquels on peut le voir tuer Davidson.

