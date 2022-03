Star Académie: élimination-choc d'une candidate adorée du public

Lors du septième Variété de Star Académie, après un enchaînement de numéros hauts en couleur et en émotion, le destin des trois candidats en danger s'est décidé. C'est finalement Audrey-Louise qui doit faire ses valises et quitter l'Académie, après l'élimination la plus déchirante de la saison jusqu'à présent.

Joël Lemay / Agence QMI

Les trois candidats en danger l'étaient pour la première fois, soit Krystel, Audrey-Louise et Éloi. La dispute s'annonçait chaude pour qui allait garder sa place au manoir. Pour les trois artistes, leur avenir à Star Académie se jouait dimanche, le 13 mars, lors de leurs performances en solo.

Durant les quotidiennes du lundi au jeudi, on a suivi la préparation de ces artistes, qui tentaient de trouver la chanson parfaite pour impressionner le public et les juges au Variété de ce dimanche. Les trois ont profité de visites surprises au cours de la semaine, soit la visite des filles des deux jeunes mamans et la visite de la famille d'Éloi pour un souper.

C'est sous les encouragements de ses proches, descendus directement des Îles-de-la-Madeleine, que Éloi a ouvert le bal par sa performance solo, celle d'une chanson qu'il avait chantée à l'Audition finale et qui lui avait valu un accès direct à l'Académie, La ballade du Irving Whale, de Zachary Richard.

Joël Lemay / Agence QMI

Audrey-Louise a interprété la chanson au message puissant L'amour existe encore, de Céline Dion.

Joël Lemay / Agence QMI

Finalement, Krystel a enchaîné avec I Won't Let Go, de Rascal Flatts. Elle avait hésité à choisir ce titre, puisqu'il n'est pas très connu du public.

Joël Lemay / Agence QMI

Après les numéros extraordinaires de l'hommage à Gerry Boulet et Offenbach, la grande mise en scène de Pierre Lapointe sur la musique québécoise pop des années 80 et 90, l'apparition surprise de FouKi avec Jay Scott et Guylaine Tanguay chantant Ginette Reno, il était temps d'annoncer le résultat.

Joël Lemay / Agence QMI

Les adeptes ont parlé: le coup de cœur du public a été Éloi Cummings. Le corps professoral a choisi de garder Krystel Mongeau dans la course.

La sixième candidate à quitter l'Académie est donc Audrey-Louise Beauséjour, à la grande surprise du public.

