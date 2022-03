Il avait prédit l’élimination d’Audrey-Louise à Sac Académie

Si vous suivez le Sac de chips sur Instagram, vous savez probablement que nous nous livrons chaque semaine une compétition sans merci au grand jeu dangereux de SAC ACADÉMIE. Oui, il s’agit d’un grand pool de Star Académie! Voilà ce que nous voulons!

Chaque semaine, les membres du Sac de chips Caroline G. Murphy et Philippe Melbourne Dufour ainsi que le collègue par extension et fan fini de Star Ac Thomas Dallaire-Boudreault (aussi connu comme le génie derrière le compte @desmemesgais) tentent de prédire le résultat du Variété.

Comment ça marche et qui avait prédit pour Audrey-Louise

Tous les les vendredis sur Instagram, une capsule est déposée dans laquelle nous étayons nos prédictions pour le choix du public ainsi que sur le choix des juges. Puis, les lundis midi, nous revenons en direct sur le Variété et nos prédictions de la veille.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que «It’s been a bumpy ride», comme dirait un Académicien qui aurait décidé de chanter du Mohombi, ce qui serait une mauvaise idée, et pas juste parce que c’est en anglais.

Lors de notre dernière vidéo publiée vendredi dernier, notre croustille Philippe a obtenu la belle note de 100% en prédisant non seulement que le Québec craquerait pour le Madelinot Éloi, mais que les professeurs sauveraient Krystel, devant Audrey-Louise.

INCROYABLE MAIS VRAI!

Eh oui. Alors que le Québec était encore sous le choc du #AudreyLouiseGate lundi, nous nous sommes retrouvés pour notre After-Show. C’est là que Philippe nous a expliqué que selon lui, Krystel avait la présence scénique d’une star, et c’est ce qui l’avait poussé à croire que les profs la sauveraient.

Mais quelle clairvoyance!

Joignez-vous à nous

Sachez donc que chaque vendredi, une nouvelle capsule de prédictions est déposée sur l’Instagram du Sac de chips.

Et chaque lundi midi, nous sommes en direct pour le After-show de Star Ac, question de revenir sur les commotions de la veille. Venez discuter avec nous, on prend les commentaires en direct.

Le tournoi

Pour chaque prédiction qui s’avère, les croustilles participantes obtiennent deux points.

Et si aucune des prédictions n’étaient bonnes mais que la personne éliminée a quand même été prédite, les croustilles obtiennent un point. Exemple: lors de la première semaine, nos trois participants croyaient que le public allait voter pour Jérémy et les professeurs pour Sandrine. Or, c’est le contraire qui est arrivé. Mais dans les deux cas, c’est la candidate Gaëlle qui a malheureusement dû quitter l’aventure à la première semaine. Un point a donc été attribué à notre valeureux trio pour cette piètre prédiction.

Total des points jusqu’à maintenant

Philippe Melbourne Dufour : 13

Thomas Dallaire-Boudreault : 10

Caroline G. Murphy : 8

Retrouvez toutes nos capsules de la plus récente jusqu'à aujourd'hui:

Élimination 6

Thom: 2

Phil: 4

Caro: 2

Élimination 5

Semaine de pause malheureusement.

Élimination 4

Thom: 1

Phil: 4

Caro: 1

Élimination 3

Thom: 4

Phil: 2

Caro: 2

Élimination 2

Thom: 2

Phil: 2

Caro: 2

Élimination 1

Thom: 1

Phil: 1

Caro: 1

Ne manquez pas la quotidienne de Star Académie, du lundi au jeudi, à 19 h 30 à TVA, ou en rattrapage sur TVA+.

