Tom Hanks s'excuse auprès de l'acteur dont il avait critiqué le «regard inexpressif»

Tom Hanks a présenté ses excuses à Connor Ratliff pour l'avoir renvoyé de Band of Brothers à cause de ce qu'il a décrit comme un «regard inexpressif».

Lors d'une apparition sur le podcast de Connor Ratliff, intitulé Dead Eyes, l'acteur hollywoodien a admis que si l'histoire ne lui disait rien, il assumait «l'entière responsabilité» de ses actes lors du casting de la mini-série dramatique de guerre de 2011.

• À lire aussi: Le fils de Tom Hanks est enfin sur OnlyFans

«C'était sans aucun doute l'acte du réalisateur, et c'était moi. Il y avait quelque chose de coincé, ou une de ces sortes de décisions très, très subtiles qui orientent l'histoire dans la direction que vous voulez qu'elle prenne. Dans le sanctuaire de cette session de casting sur Band of Brothers... Je suis sûr d'avoir dit: "Je ne sais pas, ce type a des yeux morts". J'aurais pu dire "Il a des cheveux trop blonds, il est trop grand et je ne peux pas avoir un assistant plus grand que le capitaine Winters". J'aurais pu dire "Il est trop petit et trop mince"... J'aurais pu dire n'importe laquelle de ces choses, et elles auraient été vraies et elles auraient été l'opinion», a-t-il expliqué.

En réponse, Connor Ratliff a expliqué qu'il avait «construit cette chose si grande et puis elle a juste disparu».

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s