Hochelaga: quelqu’un a trouvé un dentier et l’a accroché à un poteau

Une prothèse dentaire égarée est présentement à la recherche de son propriétaire, au coin du boulevard Pie-IX et de la rue Sainte-Catherine.

Une personne malchanceuse ou lunatique ou ivre ou toutes ces réponses a récemment perdu son dentier dans le quartier d’Hochelaga, mais heureusement un bon Samaritain l’a retrouvé et l’a rendu facilement accessible en l’accrochant à un poteau.

Cette histoire (qui pourrait n’être qu’une pure fabrication) fait la joie des utilisateurs du groupe Facebook Hochelaga MON Quartier depuis ce mercredi matin.



Dans la publication d’une certaine Alva Gingras (vous connaissez sans doute la blague...), on peut lire: «Dentier coin Pie-Neuf et Sainte-Catherine, si quelqu’un sait c’est à qui, il est accrocher (sic) sur un poteau.»

Dans les commentaires sous l’image, une usagère du groupe écrit: « “Tell me you live in Hochelag without telling me you live in Hochelag” —> cette photo», ce qui est une très belle description de cette situation.

On souhaite de tout coeur que cette prothèse dentaire puisse être réunie le plus tôt possible avec les gencives qui la supportent.

Et d’ici là, on peut l’inscrire dans les annales, avec les autres dentiers québécois qui ont marqué l’histoire du Sac de Chips, comme par exemple le dentier perdu dans un bar de St-Eustache en 2021 et le dentier retrouvé dans une rue de Limoulou, aussi en 2021.



Pour ceux qui se le demanderaient, on vient de vérifier les dates, et le dentier retrouvé à Limoulou ne peut pas être le dentier perdu à St-Eustache.

